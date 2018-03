Mann siktet for vold på Karmøy

En mann er siktet og satt i varetekt etter at politiet fant en blodig mann på Karmøy søndag. Det melder NTB. Jourhavende i Sør-Vest politidistrikt forteller søndag kveld at den pågrepne mannen fortsatt er i politiets varetekt. Han er siktet for vold.