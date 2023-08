Mann siktet for seksuell omgang

En mann i 40-årene ble torsdag denne uken tatt av politiet og siktet for seksuell omgang med en mindreårig gutt. Mannen er siktet for seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år. Det er én fornærmet person i saken. Politiadvokat Mads Eirik Lerum sier at han ble løslatt dagen etter da det ble vurdert at det ikke var nødvendig å varetektsfengsle ham videre.