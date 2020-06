Mann siktet for drapsforsøk

Politiet har tatt en mann i 20 årene, som er mistenkt for å ha stukket en drosjesjåfør på Sunde ved halv to tiden i natt. 20-åringen er siktet for drapsforsøk. Drosjesjåføren skal ha blitt alvorlig skadd, og for behandling ved SUS.