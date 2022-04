Mann sikta for drapsforsøk

Politiet har i løpet av helga endra siktinga mot ein mann i 30-åra som blei pågripen etter ei valdshending på Vestre platå i Stavanger fredag ettermiddag. Det melder Aftenbladet. Mannen var først sikta for grov kroppsskade, men er nå sikta for drapsforsøk. Politiet vil måndag be om varetektsfengsling i fire veker.