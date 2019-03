Mannen, som er i 50-åra, blei meldt savna seint søndag kveld.

Det blei søkt med helikopter og frivillige langs land natt til mandag. Søket fortsatte mandag morgen. Tidlig mandag ettermiddag blei mannen funnet død et stykke unna området hvor han fiska.

– Politiet antar at han kan ha sklidd på svaberget, eller at han har blitt tatt av høye bølger, sier Kurt Løklingholm, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.

Mandag morgen opplyste politiet til NRK at mannen, som kommer fra Polen, blei meldt savna av noen kamerater som ikke fikk kontakt med ham. Politiet fikk opplyst at mannen var på fisketur i Regeviga utenfor Egersund, og at han fiska med stang fra land.

Den omkomne blei funnet ved Lyngøysundet, et stykke unna Regeviga. Den omkomne lå på grunt vann, og blei oppdaga av leitemannskaper med hund.