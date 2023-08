Mann pågrepet for å ha truet unge gutter

Politiet har pågrepet en mann i 30-årene i Stavanger sentrum. Bakgrunn for pågripelsen er at et vitne observerte at pågrepne truet to unge gutter med kniv i Kirkebakken. Guttene løp fra stedet. Politiet ønsker at guttene tar kontakt med politiet, skriver de på Twitter.