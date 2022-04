Mann pågrepet etter vold på Bryne

På Bryne fikk politiet en melding fra et utested klokken 00.10 i natt om at en person har blitt utsatt for vold. Den skadde personen ble kjørt til legevakten for sjekk. En person er pågrepet etter hendelsen. Begge er menn i 20 årene.