Mann omkom etter ulykke på E39

Det var klokken 03.42 natt til søndag politiet fikk melding om den alvorlige ulykken mellom et vogntog og en personbil helt sør i Rogaland.

I personbilen skal det ha vært en mann i 40-årene som kjørte alene. Han ble bekreftet omkommet av lege på stedet.

– De pårørende er varslet. Den avdøde er hentet, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Brit Randulff, til NRK like før klokken 10 søndag morgen.

Kriminalteknikere og Vegvesenets ulykkesgruppe ble meldt å være på vei til stedet litt før klokken 07 søndag morgen. Også Statens havarikommisjon skal være på stedet.

– Vogntoget kom fra sør, mens bilen kom fra nord. Undersøkelsene tyder på at det er personbilen som har kommet over i feil kjørefelt, sier Randulff.

– Sjåføren i vogntoget skal være fysisk uskadd, men hun blir ivaretatt av helsevesenet og sin egen arbeidsgiver.

Veien ble stengt etter ulykken, og vil være stengt i flere timer. Det er omkjøring via fylkesveiene 42 og 466 for personbiler, og mindre kjøretøy, men ikke for tungtrafikken. Vogntog, som kommer til stedet, må vente.

Veien blir åpnet senere i dag.