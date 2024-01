Mann med kniv tatt med til arresten

En mann i 30-årene ble i 01.30-tiden fratatt en kniv på et utested i Stavanger. Vakten som tok hånd om kniven fikk varslet politiet som viste mannen bort fra sentrum. Han var da rolig og samarbeidsvilling. To timer seinere traff politiet mannen nok en gang i sentrum. Da var han hissig og beruset, og politiet tok ham med til arresten. Han blir anmeldt for bæring av kniv på offentlig sted, og for ikke å ha etterkommet pålegg fra politiet.