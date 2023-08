Mann med kniv skulle plukke sopp

Like før klokka 18.30 fikk politiet melding om at en mann bar en kniv synlig i Møllebukta i Stavanger. Politiet fikk raskt kontroll på mannen. Han har ikke truet noen, og har fortalt til politiet at han skulle plukke sopp. Dette er dermed ingen sak for politiet, opplyser Sør-Vest politidistrikt på X/Twitter.