Mann løslatt etter knivstikking

Den 19 år gamle mannen som er siktet for å ha knivstukket en 23 år gammel mann under en bryllupsfest på Orre i helgen vil bli løslatt i løpet av dagen, sier politiadvokat Lene Tesdal Tonstad. Det er ikke lenger fare for bevisforspillelse, sier hun.