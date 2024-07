Mann knivstakk 16 åring

En mann i 30-årene er tiltalt for å ha knivstukket en 16 år gammel gutt i Stavanger i fjor høst. Mannen er også tiltalt for vold mot to andre menn.

Mannen skal ha knivstukket 16-åringen på en gang- og sykkelsti langs Bergelandsbrua i Stavanger i fjor høst, skriver Statsadvokatene i Rogaland i tiltalebeslutningen.

Gutten ble kjørt til sykehus hvor han ble operert for det tiltalen betegner som grov kroppsskade.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som starter 21. august i Sør-Rogaland tingrett.