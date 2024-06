Mann i 80-årene tiltalt for grov voldtekt

En mann i 80-årene er tiltalt for grov voldtekt av to barn i nær familie. Voldtektene skal ha skjedd gjentatte ganger i løpet av seks år, mellom 2017 og 2023, mens begge barna var under 10 år gamle.

Grov voldtekt av barn under 14 år har en strafferamme på 21 års fengsel.

Mannen var også ved pågripelse i besittelse av nær 1300 bilder og videoer som seksualiserer barn.

Mannens forsvarer, Knut Lerum, ønsker på nåværende tidspunkt ikke å kommentere tiltalen. Saken skal opp i Sør-Rogaland tingrett til høsten.