Mann i 50-årene med hodeskade etter å ha blitt slått ned i Stavanger sentrum

En mann i 50-årene ble slått ned på torget i Stavanger sentrum i natt klokken halv to. Han var bevisstløs og det var blod på asfalten da politiet kom til stedet. En mann i 20-årene står trolig bak angrepet. Voldsofferet ble fraktet til intensivavdelingen ved Universitetssykehuset i Stavanger, sier operasjonsleder Victor Fenne-Jensen ved politiet Sørvest.

Den arresterte mannen i 20 åra er kjent av politiet fra før. Det er ikke noe som foreløpig tyder på at de to kjente hverandre fra før.