Mann i 50-årene funnet død i Stavanger

Søndag klokken 11 opplyste politiet i Sør-Vest om funn av en død person i Stavanger.

Personen lå ved Hindalsdammen på Vaulen i Stavanger, rundt fem kilometer fra Stavanger sentrum.

Klokken 16.25 melder politiet at det var en mann i 50-årene som ble funnet. Avdøde vil bli obdusert og saken blir etterforsket videre.

Politiet jobber fortsatt med å varsle de pårørende.

Innsatsleder Sten Kristian Lund i politiet kommenterer saken slik til NRKs utsendte journalist:

– Ingenting tyder på at det er noe kriminelt som har skjedd, men vi gjør undersøkelser på stedet, sier Lund.

Personen ble funnet av forbipasserende. Funnstedet er i en skråning med kratt utenfor turstien som går langs Hindalsdammen.

Innsatsleder Sten Kristian Lund i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Hanne Høyland / NRK

Kriminalteknikere har jobbet med nødvendige undersøkelser på stedet siden 12.30.

Et sperrebånd er satt opp for å avskjære gående fra turstien. Politiet vil ikke gi ytterligere kommentarer før obduksjonsrapporten foreligger, skriver operasjonsleder John Ask i Sør-Vest i en melding.

Totalt fire politibiler bidro til å sperre av området i nærheten av stedet forbipasserende fant en død person søndag. Foto: Hanne Høyland

Et turgåer sier til NRK at han gikk langs den forholdsvis lille dammen klokken 10.30, og at han på det tidspunktet hverken så politiet eller andre i nærheten.

Turgåeren forteller at han ikke gikk forbi stedet hvor personen ble funnet, rundt 100 meter nedenfor fylkesvei 44 på Vaulen.