Mann i 40-årene har tilstått drap i Stavanger

Mannen som ble pågrepet på Oslo S torsdag har erkjent de faktiske forholdene i siktelsen. Han har imidlertid ikke erkjent straffskyld i saken.

– Jeg kan bekrefte at min klient plasserer seg på tid og sted for handlingen. Han har plassert seg selv på tid og sted for dødsfallet, sier den drapssiktede 42-åringens forsvarer Svein Kjetil Lode Svendsen til Stavanger Aftenblad.

Lode Svendsen avviser imidlertid at klienten har «tilstått», slik tingretten har skrevet i fengslingskjennelsen fra sist uke.

42-åringen har i politiavhør plassert seg selv i leiligheten da drapet skjedde. Han har også erkjent de faktiske forholdene.

Dette fremgår av fengslingskjennelsen avsagt i Sør-Rogaland tingrett torsdag. Det er ikke tidligere skrevet om innholdet i kjennelsen, da påtalemyndigheten begjærte at den skulle unntas offentligheten.

Nå har Gulating lagmannsrett konkludert med at begjæring om å unnta kjennelsen fra offentligheten ikke kan føre frem. Derfor er det nå offentlig.

Lørdag 12. november ble en mann funnet død på Vestre platå i Stavanger. Tre personer er pågrepet og siktet i saken.