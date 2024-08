– Etterforskningen i saken tyder på at voldshendelsen kan knyttes til «pedo hunters»-grupperingen, sier Malin Skeibrok, politiadvokat i Sør-Vest politidistrikt.

1. juli ble en mann i 30-årene utsatt for vold av flere personer i Sandnes kommune i Rogaland.

– Det er foreløpig tre siktede i saken, og de er alle under 18 år. Siktelsen gjelder grov kroppskrenkelse, sier Skeibrok.

Maren Eide er forsvarer for en av de siktede. Hun ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Det gjør heller ikke Anne Hølland, som er forsvarer for en av de andre siktede.

– De siktede er i tenårene, utover det ønsker vi foreløpig ikke å gå i ytterligere detalj på deres alder, sier Skeibrok.

Hun bekrefter at de knytter hendelsen opp til et nettverk av «pedojegere», på bakgrunn av funn gjort under etterforskningen.

Skeibrok ønsker ikke å si noe om hendelsesforløpet på grunn av hensyn til etterforskningen.

Lures inn i feller

«Pedojakt» er et fenomen hvor personer som mistenkes for overgrep mot barn blir lurt med til et planlagt møtested, for så å bli konfrontert av «pedojegere». Ofte ender det med fysisk vold.

– De lokker personer de tror er pedofile i en felle, ved at de avtaler å møtes ved å utgi seg for å være mindreårige. Deretter blir personen blant annet konfrontert med det som har blitt skrevet over nett. Oftest blir dette filmet og delt på nett.

Det sier Heidi Mork Lomell, professor i kriminologi ved UiO.

Den siste tiden har det vært flere lignende hendelser rundt om i landet.

Ingeborg Grindheim Slinde / NRK Seks sikta og ein mistenkt etter knivstikking i Luster Ein 14-åring er sikta for drapsforsøk og fire andre tenåringar er sikta for medverknad til grov kroppsskade, etter at ein mann i 50-åra blei knivstukken i eit skogholt i Luster. Ein 16-åring sikta for medverknad til grov kroppskrenking i panleggingsfasen og ein ung tenåring er mistenkt for det same. Også fornærma er sikta for å ha avtalt møte med mindreårig med mål om seksuell omgang. Ukjent Fem personar sikta for fridomsrøving i Agder Ein mann i 40-åra skal ha blitt lokka til eit møte av ungdommar i Agder, der dei filma han, anklaga han for å vere pedofil og publiserte video av hendinga på nett. Fem personar mellom 16 og 19 år er pågripen og blei sikta tidlegare i juni, skulda for fridomsrøving. Nils Fridtjof Skumsvoll Tre tenåringar sikta for å ha banka opp menn I Vestfold og Telemark er tre personar i alderen 17–18 år sikta for å ha banka opp fire menn i Oslo, Larvik og Porsgrunn. Gutane skal ha meint at mennene var pedofile. Også dette blei filma og delt på nett.

Professoren peker på en mulig årsak til at folk driver med akkurat «pedojakt».

– Seksuallovbrudd er ett av de lovbruddene det er størst enighet om at er forkastelig. Det opprører folk, og er lett å skape engasjement og støtte rundt.

Heidi Mork Lomell tror ikke det er tilfeldig at det er nettopp seksuallovbrudd som vekker engasjement. Foto: Universitetet i Oslo /

En annen årsak til oppblomstringen av fenomenet er tanken om at volden er en mer akseptabel form for vold. At den lettere kan rettferdiggjøres, enn for eksempel vold mot en tilfeldig hjemløs eller rusbruker.

– Det er en type rettferdighetssans. De tenker at rettsvesenet ikke gjør nok, og at de derfor må gjøre det selv.

Men motivene for å innta rollen som borgerverner er ikke nødvendigvis alltid like noble, tror Lomell.

– Det viser seg at de som er mest aktive i sånne grupper, ofte har vært på kant med loven selv. Hva som er deres egentlige motiver og gleder av å være med på dette, tror jeg er litt mer sammensatt enn det de sier selv.

– Handler om spenningssøking

Det har blitt delt flere videoer fra Norge, og fenomenet har spredd seg i de skandinaviske landene.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har tidligere uttalt at de undersøker om personer som utfører denne volden og oppfordrer til den, kan være knyttet til en høyreekstrem ideologi.

– Vi har ikke noe mer å tilføye utover det vi sa den gang, sier Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen.

En person som står bak en nyopprettet konto som oppfordrer til å «ta de pedofile» som NRK har vært i kontakt med tidligere, avviste koblingen.

– Jeg tror primært det handler om spenningssøking hos unge mennesker. De blir inspirert av ting de ser på internett og vil gjøre det samme, sa psykologspesialist Pål Grøndahl til NRK tidligere i sommer.

Ble opprettet straffesak mot 30-åringen

På grunn av informasjon som har kommet frem under etterforskningen av voldshendelsen i Sandnes, ble det opprettet enda en straffesak.

Det ble gjort for å undersøke om mannen i 30-årene som var utsatt for grov kroppskrenkelse hadde avtalt å møte en mindreårig med mål om å ha seksuell omgang.

Unni Byberg Malmin forteller at det ble opprettet en straffesak mot den 30-år gamle mannen, men at den nå er henlagt. Foto: Ingvild Stuedal Taranger / NRK

– Den voldsutsatte har hatt status som mistenkt i denne saken. Den er nå henlagt. Det er ikke funnet rimelig grunn til å etterforske saken videre, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt.

Hun forklarer at personen den mistenkte 30-åringen hadde avtalt et møte med, verken møtte, eller hadde til hensikt å møte mannen.

Hans Marius Thorsnæs er forsvarer for mannen som ble utsatt for grov kroppskrenkelse. Thorsnæs ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.