Mann i 30-årene siktet for vold mot vekter i Stavanger

En mann i 30-årene er siktet for å ha slått til en annen mann og en vekter slik at han besvimte. Hendelsen skjedde i en kø på et utested ved Skaienkaien i Stavanger i natt.

– Vi ser selvfølgelig alvorlig på saken, og vi liker ikke at de som jobber for å trygge byen blir slått ned, sier Operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Helen Rygg Ims.

Det ble også beslaglagt mindre mengder narkotika, og mannen er også siktet for dette.