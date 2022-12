Mann i 20-årene siktet for brann i Haugesund

– En mann i 20-årene er pågrepet og siktet etter brannen i et rekkehus i Haugesund i natt. Han er siktet for fremkalling av fare for allmennheten, den såkalte brannparagrafen.

Det sier Kjetil Solhaug, jourhavende jurist ved felles straffesaksinntak i Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding.

Nødetatene fikk i natt klokken 02:12 melding om brann i omsorgsboliger i Egils veg i Haugesund.

Da politiet kom til stedet var det åpne flammer fra den ene leiligheten.

– Flere personer ble evakuert, men heldigvis ble ingen skadet i brannen, sier Solhaug.

Politiet har gjennomført avhør og andre etterforskningsskritt på stedet, og vil fortsette med taktisk og tekniske undersøkelser gjennom helgen.

– Siktede er også avhørt. Jeg ønsker ikke å gå inn på hva han har sagt i avhøret, sier politiadvokaten.

Det vil bli gjort en fortløpende vurdering av hvorvidt han skal fremstilles for varetektsfengsling, legger han til.