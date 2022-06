Mann i 20-årene siktet etter flere innbrudd nattetid

En mann i 20-årene er siktet etter flere hendelser på Karmøy i fjor. I september fikk politiet melding om at en maskert person hadde vært inne i huset til en familie og hadde blitt fanget opp av overvåkningskamera. Politiet mottok flere tips, men klarte aldri avdekke vedkommende sin identitet.

Under to måneder senere oppdaget samme familie at en maskert person hadde vært utenfor huset i løpet av natta.

– Politiet mottok etter disse to hendelsene flere lignende meldinger. Flere av disse sakene ble etter hvert henlagt på grunn av manglende opplysninger om gjerningsperson, sier politiadvokat John Olav Thorbjørnsen i en pressemelding fra politiet.

Natt til 28. mai ble en mann arrestert i nærheten av ett av husene det hadde blitt brutt inn i tidligere. Mannen i 20-åra er bosatt på Karmøy.

Politiet har nå gjenåpnet flere lukkede saker der de undersøker om den mistenkte mannen kan ha brutt seg inn i andre hus.

Politiet etterforsker nå altså flere saker hvor det er mistanke om at siktede har vært involvert.

– Dersom noen har opplevd at uvedkommende har oppholdt seg i hus eller hager på kvelds- og nattetid, bes publikum om å ta kontakt med politiet på telefon 02800. Vi er særlig interessert i hendelser som har funnet sted på Karmøy, hvor den uvedkommende har slank kroppsbygning, er i underkant av 180 centimeter høy og har helt eller delvis skjult ansikt, skriver Thorbjørnsen.

Mannen har selv sagt at han var ute og gikk tur da han ble pågrepet, og nekter straffskyld.