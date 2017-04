Mann havnet i sjøen

Klokken 18.13 rykket nødetatene ut til Breivik i Stavanger, etter en melding om at en mann hadde havnet i sjøen. En patrulje var raskt på stedet og bekreftet at han var hentet opp av sjøen, kald men uskadd. Vedkommende opplyste å ha falt i sjøen ved et uhell under inspeksjon av en fritidsbåt. Mannen lå i vannet ca. ti minutter.