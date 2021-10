Mann handlet med stjålet bankkort

I går kveld forsøkte en mann i 30-årene å betale varer i en kiosk med et stjålet bankkort. Politiet innbrakte mannen for videre sjekk. Eieren av bankkortet hadde mistet lommeboken tidligere i går, og det ble funnet flere stjålne kort i nærheten av kiosken. Mannen mistenkes for å ha tilknytning til dette.

Politiet innbrakte mannen for videre sjekk, og oppretter sak.