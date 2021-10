– Da jeg hørte dette, kastet jeg opp. Jeg ble helt satt ut.

I mange år hadde «Janne» vært i samme hundemiljø som mannen fra Haugesund. Nå er han tiltalt for å ha begått overgrep mot flere hunder.

Hun ønsker å være anonym, men NRK kjenner identiteten hennes.

En mann i 40-årene fra Haugesund er av Statsadvokatene i Rogaland tiltalt for å forsettlig (med vilje) ha utøvd grov seksuell omgang med eller gjort seksuelle handlinger med dyr. Handlingene mannen er tiltalt for, er brudd på dyrevelferdsloven.

Dyrevelferdsloven paragraf 14 Ekspandér faktaboks Særskilte forbud Det er forbudt å: a) utøve vold mot dyr, b) hensette dyr i hjelpeløs tilstand, c) ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, d) bruke levende dyr som fôr eller agn.

Både egne og andres

I perioden januar 2010 til juni 2020 hadde han alene eller sammen med andre jevnlig og hyppig seksuell omgang med rundt 40 hunder, ifølge tiltalen.

Det var både hunder han eide, lånte eller fikk tilgang til på annet vis.

Mannen er også tiltalt for å ha lagt til rette for at andre personer hadde seksuell omgang med, eller utførte seksuelle handlinger med, hunder han hadde ansvaret for.

Mannen var nemlig del av et overgrepsnettverk mot hunder, hvor han og en mann fra Trøndelag er sett på som hovedmennene.

Mannen fra Trøndelag ble tidligere i år dømt til 16 måneder i fengsel for seksuelle overgrep av hunder.

NRK har også tidligere skrevet om Moy Kleffegård, som solgte hunden sin Riska til den nå tiltalte mannen fra Haugesund.

Felles kjærlighet for hunder

En av hundene Haugesund-mannen skal ha misbrukt, var Jannes.

Selv om hun ikke vet om hunden hennes er en del av saken mannen nå er tiltalt for.

De hadde en felles kjærlighet for hunder, trodde hun. Ifølge Janne hadde ingen noensinne trodd noe slikt om den nå tiltalte mannen.

– Du kan si det kom som et sjokk, sier hun.

Janne oppfattet mannen som en som levde og åndet for hunder. Han hadde flere, til enhver tid mellom åtte og ti.

Alle hadde han i senga. De var livet hans, ifølge Janne.

Mannen fra Haugesund hadde også passet på hundene hennes. Det hadde alltid gått helt fint. Hun har aldri tenkt at det skulle være noe problem.

Helt til siste gang.

Hun skulle være borte i rundt to måneder. Den nå tiltalte mannen skulle først passe hunden hele perioden.

Men etter en måneds tid, begynte det å skjære seg litt.

Lånte hunden til kompis

Mannen tok kontakt og sa at kameraten hans, den nå hundeovergreps-dømte mannen fra Trondheim, kunne passe hunden til hun kom hjem.

Denne mannen kjørte fra Trondheim til Haugesund for å hente hunden. Før hunden skulle leveres da Janne kom hjem, kjørte han hjem igjen med den.

– Da hunden ble levert, kom begge to. Hunden virket kjempeglad rundt dem. Men etter noen dager skjedde det noe, sier hun.

Ifølge Janne ble hunden hysterisk når den hørte en litt streng mannsstemme.

Tidligere hadde hunden, som er av en større rase, ikke vært redd for noe som helst.

Nå bare hylte den.

– Vi testet dette noen ganger, og det var det samme hver gang. Det var høye mannsstemmer den reagerte på.

Hunden sliter

Det er fem år siden i dag. Men enda reagerer hunden om noen kommer nær av ribbeina eller bakparten.

– Da jeg fikk vite om siktelsen mot de to mennene, var jeg ikke i tvil. Da begynte brikkene å falle på plass, sier han.

Hun har vært i kontakt med politiet angående hendelsen, og har sendt dem bilde av hunden. Men hun har foreløpig ikke hørt noe fra dem.

– Jeg syns dette er så sykt. Jeg håper han blir fengslet. Dette er jo snakk om forsvarsløse hunder, sier hun.

Haugesund-mannen er også tiltalt for å ha vært i besittelse av overgrepsbilder av barn. Da politiet pågrep ham, var han i besittelse av 6193 mediefiler som fremstilte seksuelle overgrep mot barn eller materiale som seksualiserer barn.

NRK har vært i kontakt med mannes forsvarer, som ikke ønsker å kommentere tiltalen.