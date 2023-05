Mann frå Hå mista livet etter konsert

Ein mann frå Hå kommune mista livet i ei ulukke i Berlin i Tyskland onsdag kveld. Mannen blei påkøyrd av ein buss etter ein konsert i den tyske hovedstaden, skriv den tyske avisa t-online. Pressetalsperson i Utanriksdepartementet, Ane Haavardsdatter Lunde, stadfestar at ein norsk statsborgar er omkomen og at dei pårørande er varsla.

Ordførar Jonas Skrettingland i Hå seier at kommunen er kjend med dødsfallet.