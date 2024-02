Mann fikk tre over seg

En mann ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med luftambulanse etter at han fikk et tre over seg under trefelling på Ålgård like før klokken 15 i ettermiddag.

Det er uklart hvor skadd mannen ble.

Nødetatene rykket ut, og mannen ble frigjort fra treet han hadde fått over seg. Politiet oppretter sak på arbeidsulykken.