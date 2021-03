Mann fikk strøm i seg i Tysvær

Det har vært en arbeidsulykke ved Førresfjorden i Tysvær. En mann fikk strøm i seg under rydding av et tre som var falt over en strømledning. Mannen var bevisst, og er sendt til sykehus med ukjent skadeomfang. Arbeidstilsynet er varslet.