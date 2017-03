Mann dømt for vold og minst ti voldtekter mot samboer

Kvinnen vitnet om å ha levd i konstant frykt i en periode på nesten ni måneder etter å ha blitt misbrukt fysisk og psykisk nærmest daglig av samboeren sin. Gulating lagmannsrett vurderte voldstilfellene som så alvorlige at den samlede fengselsstraffen ble hevet med et halvt år, skriver Haugesunds Avis.

30-åringen ble dømt til fengsel i fem år i Haugaland tingrett, en dom han delvis anket. Mannen anket ikke den omfattende voldsbruken.

Kvinnen hevder å ha blitt voldtatt over 70 ganger, noe lagmannsretten ikke kunne slå fast på grunn av manglende bevis. Men de er ikke i tvil om at kvinnen ble voldtatt ved minst ti tilfeller. Politiet i Haugesund får kritikk for treg og manglende etterforskning i saken, noe tingretten også slo fast.

Gravid samboer på panseret

Blant annet henla politiet en voldssak mot mannen der han skal ha kjørt to kilometer med sin gravide samboer liggende på panseret.

Etter en krangel satte han seg i bilen hennes for å kjøre bort. Kvinnen som var gravid i sjuende måned, prøvde å stanse ham, men endte på bilpanseret. Han fortsatte å kjøre, mens kvinnen måtte klamre seg fast.

I 2008 og 2012 ble mannen dømt til fengselsstraff for vold mot tidligere kjærester, skriver avisen.