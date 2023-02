Mann dømt for Snapchat-utpressing

En mann er dømt for utpressing av 22 menn for til sammen 364.000 kroner, etter at han utga seg for å være jente på Snapchat og sendte mennene nakenbilder.

Da saken gikk i Haugaland og Sunnhordland tingrett i januar erkjente mannen i 20-årene fra Karmøy de fleste forholdene.

I tillegg ble mannen dømt for tre voldsepisoder. Den samlede straffen ble på to år og fire måneders fengsel, tilbakebetaling av beløpene han svindlet mennene for, samt 25.000 kroner i oppreisning til det ene voldsofferet.

