Mann dømt for seksuelle overgrep mot barn under ti år

En mann i 40-årene fra Rogaland er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i tre år og seks måneder for overgrep mot to barn. Overgrepene skal ha skjedd over en periode på tre år mellom 2006 og 2009 i mannens eget hjem. Barna var under ti år da overgrepene skjedde.

Mannen er også dømt til å betale oppreisningserstatning på 300.000 kroner til de to fornærmede barna.

– Vi jobber med en anke allerede. Klienten min er veldig uenig i begrunnelsen og resultatet, sier mannens forsvarer Evelyn Egeli til NRK.