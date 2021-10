Mann ble feilaktig siktet – sakene henlegges

I juni og juli i år fryktet innbyggerne i Randaberg og Kvernevik at det gikk en pyroman løs.

I løpet av tre uker var det seks påsatte branner i området.

I juli ble en mann siktet for en av brannene, og i forrige uke uttalte politiet til Aftenbladet at siktelsen mot mannen var utvidet til å gjelde to av brannene.

Nå bekrefter imidlertid politiet at saken er henlagt, og at det aldri var en utvidet siktelse mot mannen.

Politiadvokat Torbjørg Ristesund i Sør-Vest politidistrikt bekrefter at politiet har gjort en feil da de uttalte seg om sakene.

Politiet i Stavanger gjorde en feil da de uttalte seg om at mannen var siktet for to av brannene i Randaberg i sommer. Foto: Wenche Lamo Hadland / NRK

En feil

– Det riktige er at han var siktet for brannen i innbytterbenken på Randaberg, og mistenkt for brannen i speiderhytta ved Hålandsvatnet, sier Ristesund.

Tirsdag henlegges sakene. Ristesund forteller at de har gjort et omfattende etterforskningsarbeid i saken.

De har gjort DNA-undersøkelser og tatt avhør av eventuelle vitner.

Men verken DNA-undersøkelser eller vitneavhør har gitt politiet noen opplysninger.

– Det er en alvorlig sak, med så mange branner innenfor et relativt lite geografisk område. Men vi har ikke nok opplysninger som tilsier hvem som kan ha gjort dette, sier Ristesund.

To av sakene blir derfor henlagt på bevisets stilling, mens de fem andre blir henlagt på grunn av ukjent gjerningsmann.

– Det er etter det politiet mener, grunn til å tro at en nå ikke skal være redde, selv om dette var en alvorlig sak. Det er trolig ikke fare for at dette vil gjenta seg, per nå, sier Ristesund.

Mannen ble i sommer siktet for brannen i innbytterbenken i Randaberg. Han var også mistenkt for brannen i speiderhytta ved Hålandsvatnet.t Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Her har brannene skjedd Ekspandér faktaboks 15. juni: Brann i speiderhytta ved Hålandsvatnet 24. juni: Brann i brakke ved kommunehuset i Randaberg 26. juni: Brann i innbytterbenk ved Randaberghallen 30. juni: Brann i gapahuk i Harestadmyra i Randaberg 4. juli: Brann i Solheim bedehus 4. juli: Brann i søppeldunk i Kvernevik Ring I tillegg er det funnet en brannbombe/molotovcocktail i Viste Hageby i Stavanger/Randaberg.

Nektet straffskyld

Da NRK pratet med mannens forsvarer i forrige uke, forklarte Anne Kroken at hennes klient nektet straffskyld.

Hun mistenkte da at den utvidede siktelsen var en feil.

– Verken meg eller min klient var klar over dette før det ringte en journalist og spurte om det. Han har ikke hørt noe fra politiet siden han ble pågrepet og avhørt i sommer, sa Kroken til NRK i forrige uke.

Forsvarer: – Lettet

Forsvarer Anne Kroken sier hennes kilent i dag er lettet.

– Han er glad. Han har hele tiden holdt fast ved at han var uskyldig, sier hun.

Hun innrømmer at hun ble svært overrasket da det ble kjent at siktelsen mot hennes klient var utvidet i forrige uke.

– Folk gjør feil, og denne gang gjorde politiet en feil. Men det er godt det kommer for en dag at det ikke finnes en siktelse mot han i den saken, mener Kroken.

Mannens forsvarer Anne Kroken, sier mannen er lettet over at saken er henlagt. Foto: Erik Waage / NRK

Mannen er bosatt i Randaberg, og Kroken sier til NRK at det har vært en tung periode for mannen.

– Det har ikke vært greit i det hele tatt, men han har vært trygg på seg selv. Det er fint for han at det nå kommer ut at han er sjekket ut av saken, sier Kroken.