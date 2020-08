Mann ble fastklemt i søppelpressa – alvorlig skadet

Den skadde er sendt til Stavanger universitetssjukehus. Politiet betegner skadene til mannen som alvorlige.

Hendelsen skjedde da en butikkansatt skulle kaste papp i containeren. Den ansatte startet søppelpressa i containeren for å presse søppelet sammen.

– Etter at han startet opp pressa, oppdaget han at det var en person inne i containeren, forteller operasjonsleder, Toralf Skårland, i Sør-Vest politidistrikt.

– Svært uheldig ulykke

Da stanset han maskinen, skaden var allerede gjort.

– Det fremstår som en svært uheldig ulykke, sier Skårland.

En gravemaskin måtte tilkalles for å få mannen ut av den blå containeren. Foto: Erik Waage / NRK

Både helsepersonell, brannvesen og politi rykket ut til butikken i bydelen Hillevåg i Stavanger.

– Aldri vært med på lignende

For å komme frem til mannen som hadde havnet i klem, måtte de tømme den for papp.

– Det var litt utfordrende å få han ut. Vi fikk hjelp av en gravemaskin på stedet for å komme inn. I tillegg måtte vi gjøre en del tiltak for å ivareta den skadde. Det førte til at vi måtte jobbe oss sakte innover i containeren, forteller Skårland.

Helsepersonell fikk så kontakt med mannen og hjulpet han, før han ble tatt med til sykehus.

– Vi måtte grave oss inn for å få han ut. Vi har aldri vært med på noe sånn tidligere, sier Tormod Medhus, innsatsleder i Rogaland brann og redning.