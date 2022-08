Mann behandles for stikkskader

Rundt klokken 16.25 fikk politiet melding om at en mann var skadet i Hå på Jæren. Mannen ble hentet av ambulanse og behandles for stikkskader.

Det melder politiet i Sør-Vest på Twitter.

LETER: Politiet leter blant annet på togstasjonen på Nærbø i Hå. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Har flere patruljer ute

Politiet har bevæpnet seg og søker etter eventuelle gjerningspersoner, blant annet på togstasjonen og i boligområder på Nærbø.

Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, Ole Bjørn Paulsen, sier at skadeomfanget er usikkert hos mannen. Politiet har hittil ikke fått beskjed om at skadene skal være livstruende.

ETTERFORSKER: Innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt Ole Bjørn Paulsen forteller at de nå etterforsker saken. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Fornærmede ble funnet i Nærbø sentrum, men åstedet er foreløpig ikke klarlagt.

– Vi vet hvor han varslet ifra, men hvor selve hendelsen fant sted er vi fortsatt usikre på, og det jobber vi med.

Usikkert om flere personer er involvert

Han sier at det har vært snakk om at det kan være opptil tre gjerningspersoner som har vært innblandet i dette her. Vi vet ikke hvem de er og det jobber vi og med å finne ut av.

Politiet er i gang med å etterforske saken, og sier det er for tidlig å gå i detaljer om hendelsesforløpet.