Mann arrestert for vold

Klokken 01.48 fikk politiet melding om to menn som slåss i Haraldsgata i Haugesund. En av dem løp da politiet kom til stedet. Han er nå anmeldt for kroppskrenkelse og for å ikke ha etterkommet pålegg han ble gitt av politiet tidligere i natt. Mannen ble satt i arrest.