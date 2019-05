Mann anmeldt etter en natt på byen

En 35 år gammel mann fikk i natt beskjed om å gå hjem, etter at han hadde vært aggressiv på et utested, ved Skagenkaien i Stavanger. Men mannen fulgte ikke pålegget og ble dermed arrestert og anmeldt. Hendelsen skjedde i halv to tiden i natt, melder politiet.