Mannen i 20-årene ble i kveld varetektsfengslet i fire uker i Stavanger tingrett.

Politiets sikkerhetstjeneste mener at han har vært med i to terrororganisasjoner, skriver Rogalands Avis.

Det var politiadvokat Line Nyvoll Nygaard i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som begjærte mannen varetektsfengslet.

Mannen er fra en muslimsk minoritet i et land utenfor Midtøsten. Han erkjente ikke straffskyld under torsdagens rettsmøte. Men sikta innrømmer at han har deltatt i en av organisasjonene.

– Han erkjenner å ha vært med i den ene organisasjonen for å kjempe mot styresettet i hjemlandet, sier mannens forsvarer Adrian Norense Idehen til RA.

«Terrorparagrafen»

Mannen er siktet etter straffelovens § 147 d som er en del av den såkalte «terrorparagrafen».

Retten mener at det er skjellig grunn til mistanke om at han har deltatt i de to terrororganisasjonene.

Mannen skal også i avhør med PST erkjent å ha oppholdt seg med de to terrororganisasjonene.

– Vi mener at det er meget usikkert om denne organisasjonen er en terrororganisasjon etter norsk rett, sier forsvarer Adrian Norense Idehen.

Unndragelsesfare

Stavanger tingrett kom frem til det var konkret fare for at han ville undra seg straffeforfølgning dersom han domfelles etter siktelsen.

På grunn av at han er utlending, han er i Norge uten lovlig opphold, og at han må forvente en streng straff dersom han domfelles etter siktelsen.

– Klienten min har overhodet ingen interesse av å unndra seg straffeforfølgelse. Han har kone og barn i Norge og har vært i utlandet i flere år og kjempet for å komme tilbake til familien sin. Det ville ikke gi mening i det hele tatt å stikke fra Norge eller gjemme seg, sier Adrian Norense Idehen til Dagbladet.

Advokaten opplyser at de skal tenke seg om før de avgjør om de vil anke fengslingskjennelsen.