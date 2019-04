En person varslet politiet om at en mann truet ham med kniv og kjørte av gårde i bilen hans.

– Mannen kjørte inn i betongblokkene ved Stavanger Aftenblad i sentrum, som ble satt opp som terrorsikring. Vi har fått kontroll på vedkommende, sier operasjonsleder for Stavanger-politiet.

Gjerningsmannen er 19 år gammel.

– Han blir kjørt til legevakten for sjekk. Under forfølgelsen av den stjålne bilen kjørte mistenkte også inn i en politibil. I tillegg ble noen vinduer og et par betongblokker tilhørende Mediegården skadet, skriver politiet i Sørvest på Twitter.

– Trodde det var en bombe

Lars Helle, redaktør for Stavanger Aftenblad, forteller at hendelsen var skremmende.

– Vi hørte et enormt smell, som gikk gjennom hele bygget. Folk skvatt, for det hørtes ut som en bombe, sier han.

En del av terrorsikringen, som ble satt opp etter terroraksjonen mot Charlie Hebdos redaksjonslokale i Paris i 2015, smalt inn i en av rutene i lokalet så vinduet knuste.

– Folk kom strømmende til, men så raskt at sjåføren ble tatt hånd om av politiet. Jeg tror dette var tilfeldig. Det har nok ingenting med terror å gjøre. Taktikken til politiet tenker jeg var å trenge ham inn i et hjørne, og da endte biljakten i blindveien hos oss, sier Helle.

Blokken stanset bilen

Det var ingen som var i umiddelbar nærhet av området betongblokken traff.

PÅ VEI INN I LOKALET: Terrorsikringen sørget for at bilen kun knuste en rute ved hovedinngangen til Stavanger Aftenblad. Foto: Stavanger Aftenblad

– Hadde ikke blokken vært der, hadde bilen kommet rett inn i lokalet. Vi i redaksjonen tar vare på hverandre, og det virker som at det går bra med folk, sier Helle.

Presset føreren inn gaten med vilje

Operasjonsleder Brit Randulff for Sørvest politidistrikt bekrefter at politiet presset mannen inn i Mediegården ved hjelp av en av politibilene med vilje.

– Vi anså det som nødvendig for å få kontroll på ham. Det var bedre at han kjørte inn i et bygg enn på mennesker, sier hun.

Politiet kan per nå ikke si noe om tilstanden til føreren da han ble pågrepet, eller årsaken til at han truet bileier med kniv og stjal bilen hans.