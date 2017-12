Manglet piggdekkavgift

Statens vegvesen hadde i samarbeid med Stavanger parkering kontroll i Hinnasvingene i Stavanger tirsdag for å se om bileierne som fortsatt kjører på piggdekk, hadde betalt piggdekkavgiften. Ni sjåfører fikk gebyr for at de ikke hadde betalt avgiften.