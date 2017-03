– Jeg forventet jo at piggdekkbruken går ned. Jeg har bodd her i snart 30 år og har ikke hatt så veldig mye bruk for piggdekk, snarere tvert om, sier Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), lokalpolitiker i Stavanger.

Han har lenge kjempet for å få ned piggdekkbruken i byen og er overrasket over de ferske tallene fra Statens vegvesen. For mens nordmenn flest «pigger av» og i større grad kjører piggfritt, har Stavanger og Sandnes opplevd en nedgang i piggfritt-kjøringen – fra 76 prosent i fjor til 74 prosent i år (se graf).

Det er det helsefarlige svevestøvet som er grunnen til at myndighetene vil ha ned piggdekkbruken.

Piggfri-nedgangen i Stavanger har kommet til tross for at årets norske vinter er den åtte varmeste siden år 1900. Og i Stavanger har temperaturen ligget 2,5 grader over gjennomsnittet, ifølge Meteorologisk institutt.

Dessuten har Stavanger kommune de siste årene brukt flere hundre tusen kroner på en piggfri-kampanje.

– Vi ser at det ikke har virket etter sin hensikt, da er det på tide å innføre et piggdekkgebyr, sier Steinbakk.

Piggdekkavgift funker

Og det er akkurat det Stavanger gjør. Fra oktober må folk betale 1400 kroner årlig for å kjøre med pigger i oljebyen.

Statistikken tyder på at piggdekkavgift funker. Trondheim har hatt en økning i piggfriandel på sju prosent. Der innførte de avgift i fjor.

Arnt-Heikki Steinbakk (Ap), bystyrerepresentant i Stavanger. Foto: Sonia Drivdal Patella / NRK

Pål Rosland, sjefingeniør i Statens vegvesen. Foto: Håkon Aurlien

Aastein Austerheim kjører med piggdekk. Foto: Sonia Drivdal Patella / NRK

– Trenden er overbevisende. Folk velger å gå over til piggfrie dekk over hele landet, og i de byene det er piggdekkgebyr, er det flest som velger å gå over til piggfritt, sier sjefingeniør Pål Rosland i Statens vegvesen.

Tromsø er med god margin den byen der færrest kjører piggfritt – 15 prosent. I resten av Nord-Norge er andelen 18 prosent. Tromsø har flere ganger vært i toppen når det gjelder forurensing av svevestøv.

– Det er et relativt høyt forbruk av piggdekk i Tromsø, og det er et vesentlig bidrag til svevestøv, sier Britt Ann Høiskar, seniorforsker ved NILU, Norsk institutt for luftforskning.

Med piggdekk til fjellet

Aastein Austerheim er en av dem som kjører med piggdekk i Stavanger. Han sier han bruker piggdekk fordi han trenger det.

– Jeg kjører mye til fjellet, og der er det snø. Jeg er klar over at det er uheldig for miljøet, men jeg tror de som bruker piggdekk har gode grunner til det, sier han.

– Men hvorfor tror du folk bruker piggdekk i Stavanger og Sandnes?

– Det regner mye her, og det hender vel at regnet fryser til is. Kanskje det kan være en årsak, sier han.

Austerheim bor utenfor Haugesund, og sier han ville vurdert å kjøre piggfritt hvis han bodde i en by.

– Piggdekk ikke bedre

Ifølge sjefingeniør Rosland er det mye som tyder på at folk ikke har veldig sterke følelser til hvilken type dekk de bruker, for når det innføres avgift, velger de fleste å gå over til piggfritt når anledning byr seg.

– Men er ikke piggdekk av og til bedre og tryggere?

– På vanlig vinterføre er det i dag lite forskjell mellom piggfrie dekk og piggdekk. Det mest krevende føret er våt is, der har piggdekk kommet litt bedre ut, men utvalgte leverandører klarer å levere piggfrie dekk som er nesten like gode som piggdekk på dette veldig vanskelige føret, sier Rosland

– Men på alt annet føre er piggfrie vinterdekk like gode eller bedre enn piggdekk, sier han.