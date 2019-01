– Vi ser at systemet er litt rotete. Når donoropplysninger føres både på papir og elektronisk, så kan viktige opplysninger forsvinne, sier fagsjef Tone Blørstad i Statens helsetilsyn.

I høst oppdaget Statens helsetilsyn mangelfulle rutiner ved sædbanken i Haugesund som drives av Helse Fonna. Rutinesvikten kan gjøre det vanskelig å spore opplysninger i det sentrale sædgiverregisteret.

– Vi har nå bedt dem rydde opp før de for eksempel mister de papirbaserte listene. Disse opplysningene skal lagres på en trygg og sikker måte, sier Blørstad.

Norge har en sædbank i Haugesund og en i Oslo. Men ved sædbanken i Haugesund finnes også et register med sædgiveres identitet. I registeret blir sædgivers navn, fødselsnummer og donorkode registrert.

Sæden oppbevares i små plaststrå som fryses ned til minus 196 grader.

I 2005 ble loven endret slik at barn som har blitt til ved hjelp av donorsæd har rett til å få vite hvem som er deres biologiske far ved fylte 18 år. Derfor må denne informasjonen lagres på en bedre måte enn i dag, krever Helsetilsynet.

Vil gjøre det enkelt for donorbarn

Foreløpig er ingen opplysninger gått til spille, men faren er til stede, mener Helsetilsynet.

– Vi frykter at når datamengden øker, så øker faren for at opplysninger glipper, sier Blørstad.

Loven som gir barn rett til å få vite deres biologiske far, får først effekt i 2023. Da fyller barna som er født etter loven trådte i kraft, 18 år. De kan da henvende seg til fastlegen sin som kan kontakte sædgiverregisteret for å få opplysninger.

– Det kan være vanskelig å være 18 år og begynne å nøste etter den biologiske faren. Da vil vi ikke at sædgiverregisteret skal være en bøyg og gjøre det vanskeligere enn det behøver å være, sier Blørstad.

Erkjenner mangelfulle rutiner

Helse Fonna hadde frist til 18. desember med å ordne opp i de mangelfull rutinene. Noe de mener å ha gjort.

Olav Klausen i Helse Fonna. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Vi tar selvsagt kritikken på alvor og har satt i gang tiltak for å lukke avvikene, sier administrerende direktør, Olav Klausen.

Helse Fonna har bedt om informasjon fra private klinikker som importerer donorsæd fra utlandet. I tillegg har foretaket skrevet brev til Helsedirektoratet og sagt opp avtalen om å drifte det sentrale sædgiverregisteret.

– Vi ønsker heller å satse på å utvikle den gode fertilitetsbehandlingen vi gir. Derfor ønsker vi ikke å drifte registeret og har sagt opp avtalen. Samtidig vil vi sørge for å få overført de opplysningene vi har, på en sikker måte slik at ingenting går tapt, avslutter Klausen.