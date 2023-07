– På eit tidspunkt var eg oppe i 300 plantar.

Inne hos Irene Obrestad er hyller, vindaugskarmar og alle ledige krikar og krokar fylt opp med hundrevis av plantar.

Plantane kjem alle frå den same familien; coleus eller praktspragle.

Men dei er ikkje kjøpt i ein vanleg blomsterbutikk.

– Dei du kjøper i butikk er det me kallar for den «vanlege» sorten, men det finst uendeleg mange variantar å få tak i.

Coleus kan du få i mange ulike variantar. Foto: Hanne Christin Våge / NRK

I butikkar i Noreg får ein stort sett berre tak i 10–20 ulike variantar, men det finst hundrevis av dei.

– Eg oppdaga at det fanst ei Facebookgruppe for kjøp og sal av desse. Det skulle eg aldri gjort, seier Irene lattermildt.

I gruppa fekk ho tak i mange forskjellige praktspragler frå andre ivrige samlarar. Så tok det heilt av.

Men ho er ikkje den einaste som har blitt hekta.

Irene Obrestad har samla på praktspragler i tre år. Foto: Hanne Christin Våge / NRK

Lett å formeire

Facebookgruppa «Praktspragle, Coleus – Noreg» har 21.000 medlemmar.

Der er det mange som aktivt sender av garde stiklingar og frø frå si private samling.

I gruppa deler folk også erfaringar, spørsmål og bilete av plantane sine. Ofte er det snakk om plantar dei sjølve, eller andre i gruppa har «laga».

Coleus under plantelys som skal hjelpa dei å veksa. Foto: Hanne Christin Våge / NRK

– Praktspragle er ein plante det er veldig lett å ta stiklingar av, seier Gry Skjeseth.

Ho er gartnar og overingeniør på institutt for plantevitskap ved Norges Miljø- og biovitenskaplige universitet.

– Alle kan dyrke den, eller enkelt lage sine eigne plantar, anten frå frø eller stiklingar. Vil du lage din eigen kan du for eksempel krysspollinere forskjellige coelusar du allereie har, utdjupar ho.

Det er nok også ein del av grunnen til at det finst så uendeleg mange variantar av coleusen, trur ho. Ikkje minst ein medverkande faktor til at den igjen har blitt populær.

– Praktspraglen var ein vanleg plante for mange år sidan, men er no tilbake for fullt.

Men hos Mester Grønn har ikkje salet av praktspraglen gått opp.

– Men det kan godt hende det er fordi folk driv med formeiring av plantane privat, seier innkjøpsansvarleg Gunn Pettersen i Mester Grønn.

PLANTEBABYAR: Irene Obrestad viser fram nokre av dei unike praktspragle-plantane ho har heime på Nærbø i Rogaland. Foto: Hanne Christin Våge / NRK

I godt selskap

I Facebookgruppa med 21.000 medlemmar er det mange som kjenner på den same plantegleda som Irene Obrestad på Nærbø.

NRK gjorde ei uoffisiell spørjeundersøking i gruppa, for å høyre kvifor samlegleda er så stor, kor mange plantar folk har, og kor mykje tid dei bruker på plantane sine.

Nokon fortel at dei har hatt opp mot 600 plantar. Andre har nettopp begynt å samle, og har kanskje «berre» 6. Alle beskriv praktspraglen som ein vakker, allsidig plante det er lett å få til.

Spørsmåla me stilte var: 1. Kvifor samlar du på akkurat coleus/praktspragle?, 2. Kor mange plantar har du?, og 3. Om lag kor mykje tid bruker du på plantane dine gjennom ei veke?

Her kjem eit lite utval av svara me fekk:

Lite pengar å hente

I dag driv Irene Obrestad også med sal av frø og plantar, i tillegg til at ho gir bort mykje.

– Eg sel unna «littegranne» når dei veks fordi eg ikkje har samvit til å kaste det, fortel ho.

Så langt har ho ikkje blitt rik på å selje coleus-stiklingar og frø, men det er heller ikkje målet. Sal av stiklingar og frø er nemleg ein tidkrevjande jobb, og som regel tek ein seg betalt ein stad mellom 50 og 100 kroner per stikling eller frøpakke.

Men sjølv om det er tidkrevjande har ho ikkje angra eit sekund på val av hobby.

– Veit ikkje kva eg skulle gjort utan, for å seie det sånn. Når eg treng fred og ro, så går eg inn på planterommet mitt, fortel ho.