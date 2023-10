Mange uten strøm i Dalane i Rogaland

Folk i Bjerkreim fikk strømmen tilbake lørdag morgen etter å ha vært uten siden fredag kveld. Men mange i Eigersund, Lund og Sokndal kommuner er fortsatt uten strøm.

Nettselskapet Enida melder at de har fått inn veldig mange meldinger om trær som har falt over strømkablene i sitt område. Det tar tid å få ryddet opp er beskjeden fra selskapet. De har ikke oversikt over hvor mange som er uten strøm lørdag morgen.