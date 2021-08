Mange unge smittet

To klasser på tiende trinn ved Haraldsvang skole i Haugesund og en klasse ved Solvang skole må massetestes etter at flere personer har testet positivt for korona. Elevene er pålagt 10 dagers karantene, og må teste seg igjen fredag, og neste tirsdag.

De to siste døgnene er 18 personer smittet i Haugesund, og det er nesten bare unge personer.

Kommunen vurderer nå situasjonen fortløpende.