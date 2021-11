Mange unge køyrer med promille

184 bilførarar under 25 år har blitt tatt for å køyre med for høg promille hittil i år i Sør-Vest politidistrikt. Trafikksikkerhetsrådgiver i Ung i Trafikken, Liv Marie Bendheim, fryktar at mange unge undervurderer krafta i dagen deretter-promillen i julebordsesongen.