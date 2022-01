Mange trær sperrer veiene

Mange trær har falt over ende i Rogaland i løpet av stormen siste døgn. – Vi har mange mannskap ute for å fjerne trær som for eksempel har falt over gang- og sykkelstier, sier beredskapssjef Torstein Nilsen i Stavanger kommune. Vinden har vært oppe i orkan styrke flere steder.