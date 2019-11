Mange togreisende har fått gebyrer

Det har vært en rekke billettkontroller på Jærbanen de siste dagene og mange har fått gebyr. Det skriver Dalane Tidende. Fra 23. oktober ble det ilagt et tillegg på 300 kroner per ekstra sone utover de faste 515 kronene. De som ikke har betalt for sonetillegg har fått gebyr.