Mange tatt i Hå

21 bilistar fekk bot for å ha køyrd for fort, då politiet hadde fartskontroll i Torlandsvegen i Hå kommune, torsdag ettermiddag. Føraren som fekk den største bota hadde 85 km/t i 60-sona. To andre bilførarar fekk bot for å ha snakka i mobilen.