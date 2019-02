Mange tatt for ulovlig mobilbruk

21 bilførere fikk bot for å ha brukt mobilen mens de kjørte i en kontroll på Tjensvoll i Stavanger i dag. Bota er på 1700 kroner. I tillegg får bilførerne to prikker i førerkortet. En bilfører ble fratatt førerkortet på grunn av for mange prikker.