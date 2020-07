Mange tar opp lån

Bankesjefane i Haugesund fortel om ei markant auke i talet på lånesøknadar, skriv Haugesunds avis. Banksjefen i Sparebank 1 SR-bank trur årsaka er at det fleste har beheldt jobbane under koronakrisa og at det er lågare rente på bustadlånet.