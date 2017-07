Mange sovner bak rattet

Flere tusen rogalendinger har faktisk sovnet bak rattet når de kjørte bil. Det viser undersøkelse som Gjensidige har fått gjennomført. At så mange har opplevd å sovne mens de kjørte bil, er virkelig skremmende, sier bilekspert Jan Fleinsjø i Gjensidige. Statens vegvesen anslår at hver åttende dødsulykke helt eller delvis skyldes at sjåføren er for trøtt.

.