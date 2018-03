Mange søker lærerstillinger

Mer enn 700 har søkt på lærerstillinger i Stavanger, og det er dobbelt så mange som i fjor, skriver Aftenbladet. Stavanger har behov for 100 nye lærere for å fylle de ledige stillingene etter krav om maksimalt 15 elever per lærer på barnetrinnet, og 20 elever per lærer på mellom- og ungdomstrinnet.